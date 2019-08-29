Сегодня утром краевое министерство культуры закрыло в Хабаровске центральную часть набережной имени Г.И. Невельского. Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. С завтрашнего дня там начнутся работы по защите сооружения от подтопления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— По решению краевой комиссии по ЧС после достижения рекой уровня 640 см нам было предписано закрыть набережную для посетителей. Сейчас уровень воды — 644 см. Также нам поручено обеспечить защиту от перехлестов волны. Поэтому все ограждения нижней зоны мы обошьем пленкой. Если потребуется, то будем строить дамбу из мешков с песком, аналогично той, что устанавливают сейчас в районе Яхт-клуба, — прокомментировала ситуацию заместитель министра культуры края Ирина Купченко.
Она также уточнила, что для посещения закрыта только нижняя часть парковой зоны, непосредственно примыкающая к реке. В верхнем парке по-прежнему можно гулять.
Напомним, что на участке набережной стадиона имени В.И. Ленина, который тянется от утеса до Яхт-клуба еще на прошлой неделе установили водоналивную дамбу, рассчитанную на уровень воды в 750 см. Сейчас этот отрезок набережной дополнительно укрепляют мешками с песком.
Эта запись была опубликована 29.08.2019в 17:14. В рубриках: Общество.
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