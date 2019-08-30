В Хабаровском крае стартует профилактическая операция «Аварийная служба». Со 2 сентября по 2 октября жители многоквартирных домов могут сообщить о ненадлежащем аварийно-диспетчерском обслуживании МКД. Сигналы принимаются через официальный аккаунт главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края в инстаграмм @krgkl_khv. Собственникам достаточно будет оставить сообщение в директ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, в соответствии с законодательством к 1 марта 2019 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны были организовать круглосуточный прием звонков от собственников и пользователей помещений. В обязанности организаций также входит контроль сроков и качества исполнения поступивших заявок. В случае аварийных повреждений внутридомовых инженерных сетей они обязаны информировать орган местного самоуправления о характере повреждения и планируемых сроках его устранения.

Диспетчер аварийной службы должен ответить на телефонный звонок в течение 5 минут либо самостоятельно перезвонить заявителю в течение 10 минут. Кроме того, телефонная линия должна давать возможность собственнику жилья оставить голосовое сообщение и рассказать о проблеме. Такой сигнал отрабатывается также в течение 10 минут.

Отметим, аварийные повреждения внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены – в срок не более трех суток с даты аварийного повреждения. На ликвидацию засоров канализации отводится два часа с момента регистрации заявки, на устранение засора мусоропровода – тоже два часа (в интервале с 8 до 23 часов при круглосуточном приеме заявок).

— Неисполнение управляющими компаниями правил по организации работы диспетчерских служб будет считаться грубым нарушением лицензионных требований к управлению многоквартирными домами. Закон требует от аварийно-диспетчерских служб строгого соблюдения сроков ответа на телефонные звонки и выполнения поступивших заявок. В течение месяца мы проверим готовность обслуживающих компаний прийти на помощь жителям МКД в случае аварийной ситуации,- рассказал начальник главного управления Андрей Коротков.

На сегодняшний день в регионе действуют 243 лицензии по управлению МКД. С начала года уже поступило более 11 тысяч жалоб на ненадлежащую работу управляющих организаций. Инспекторы главного управления госконтроля и лицензирования провели свыше 2 тысяч проверок.