13 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 N 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», направленный на обеспечение защиты прав граждан при оформлении сделок с недвижимостью с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Согласно закону, гражданам для проведения в электронном виде сделок об отчуждении принадлежащей им на праве собственности недвижимости с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) необходимо представить лично либо направить посредством почтовой связи в Росреестр заявление о возможности проведения таких действий.

Собственник может подать такое заявление одновременно в отношении всех его объектов недвижимости или любого из них.

— При поступлении в Росреестр заявления от гражданина о возможности регистрации на основании документов, подписанных его электронной подписью, в ЕГРН вносится соответствующая запись. Отсутствие в ЕГРН такой отметки повлечет возврат без рассмотрения представленного в электронном виде заявления о государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на соответствующий объект недвижимости, за исключением ряда случаев, — рассказала Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Росреестр также напоминает, каждый владелец недвижимости может подать заявление о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. Речь идет о подаче собственником объекта недвижимости (его законным представителем) заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия.

Оба вида заявлений можно подать при обращении в многофункциональный центр «Мои документы» (экстерриториально — в филиалах Федеральной кадастровой палаты Росреестра). Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.