В преддверии открытия пятого юбилейного Восточного экономического форума заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел осмотр готовности выставочных экспозиций. Вместе с вице-премьером РФ экспозиции проинспектировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

«Ждем еще больше гостей. Цифры превосходят 8 тысяч человек – 8, 2 тысяч ожидается, 65 стран мира. Посмотрим уже по результатам прибытия гостей. Форум вызывает большой интерес, а значит, мы его проводим правильно. Второе – уровень подготовленных мероприятий, презентаций выставки «Улица Дальнего Востока» существенно отличается от того, с чего мы начинали. За пять лет мы многому научились: и по-другому представлять регионы, и по-другому презентовать доклады, работать с инвесторами».

«Мы сейчас в предстартовом ожидании. Самый массовый приезд гостей начнется 3 сентября. Мы ждем участия премьер-министра Индии в форуме. Кроме того, у нас традиционно крупные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи», — отметил Юрий Трутнев.

В этом году участникам и гостям Форума будет представлена единая экспозиция Минвостокразвития России и всех институтов развития Дальнего Востока. Она представляет собой планы развития ДФО до 2035 года.

На экспозиции можно будет ознакомиться с историями успеха инвесторов, площадками для реализации проектов, а также с общим потенциалом ключевых отраслей Дальнего Востока. Участники Форума смогут ознакомиться с 15 основными сервисами для инвесторов, которые предлагают институты развития Дальнего Востока. Среди них: подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие. Среди новых инструментов – цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в ДФО.

Свои экспозиции на выставке ВЭФ-2019 разместили восемь федеральных органов исполнительной власти: Минпромторг, Минтранс, Роспотребнадзор, Минприроды, Минсельхоз, Минздрав, Росрыболовство, Ростуризм, а также Кемеровская область и Генпрокуратура России.

Набережная бухты Аякс традиционно станет площадкой для выставки «Улица Дальнего Востока». Все одиннадцать дальневосточных регионов разместили свои павильоны. Республика Бурятия и Забайкальский край принимают в этом году участие в «Улице Дальнего Востока» впервые.

«Для нас “Улица Дальнего Востока” — это то, насколько люди любят регион, в котором живут, поэтому важно, как они его показывают и что именно представляют гостям. Это сейчас начали понимать. На первых форумах долго приходилось это объяснять и показывать. Сейчас я вижу, что и губернаторы, и люди, которые участвуют в подготовке павильонов, точно знают, что они делают и зачем. Поэтому я не буду никому навязывать свое мнение, но еще раз говорю, такой качественный шаг вперед по экспозициям есть. Хорошо выглядят Камчатка, Сахалин. Мне понравилась и экспозиция Бурятии – они здесь в первый раз, Забайкальского края, существенный шаг вперед сделало Приморье, но двигаться еще есть куда», — считает Юрий Трутнев.

На экспозиции «Дальневосточная деревня», организованной Минвостокразвития России и АРЧК ДВ, можно будет попробовать продукцию с «дальневосточных гектаров» — мед, ягоды, йогурты, сыры и другие.

Вечером посетителей «Улицы Дальнего Востока» ждет киноплощадка «Кино под открытым небом». Зрителям анонсированы фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче». 6 сентября на киноплощадке пройдет «Вечер индийского кино».

С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.