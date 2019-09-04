Сегодня во Владивостоке начинается деловая программа V Восточного экономического форума. Активное участие в работе ВЭФ примет делегация Хабаровского края во главе с губернатором Сергеем Фургалом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

4 сентября у главы региона запланированы ряд встреч и подписаний соглашений. В частности, будут подписаны соглашения с ПАО «Банк ВТБ», с ОАО «РЖД» в сфере здравоохранения и ряд других. Губернатор проведет переговоры с руководством группы компаний «ПИК», генеральным директором ФГУП «Почта России» Николаем Подгузовым, президентом корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым и др. В завершении дня Сергей Фургал примет участие в заседании президиума Госсовета РФ под председательством Президента Владимира Путина.

5 сентября губернатор примет участие в деловом завтраке «Новые решения для ускорения экономического роста. Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока». Запланировано также подписание соглашений с ООО «Агрекко Евразия» и с ПАО «Газпром нефть».

В 14.00 состоится презентация инвестиционного потенциала Хабаровского края на стенде Минвостокразвития России. Также запланирована встреча с президентом АО «Русская медная компания» Всеволодом Левиным.

В завершении дня глава региона примет участие в пленарном заседании с участием Президента РФ Владимира Путина и глав иностранных государств.