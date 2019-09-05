Итогом подписанного на днях Соглашения о стратегическом сотрудничестве по развитию туризма в Камчатском крае станет создание в одном из самых живописных уголков полуострова – в окрестностях вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый – нового международного курорта «Три вулкана». Это Соглашение подписали в ходе Восточного экономического форума замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, глава Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Камчатки Владимир Илюхин и гендиректор ООО «Три вулкана» Сергей Бачин.

Основным частным инвестором этого совместного государственно-частного партнерского проекта выступает ООО «Три вулкана». 15 миллиардов рублей, которые инвестор готов вложить в проект, будут потрачены на создание многочисленных туристических объектов в окрестностях вулканов: смотровой площадки на Вилючинском, горнолыжных трасс и подъемников на Горелом и гостиницы мирового класса в его окрестностях, а также других объектов туристической инфраструктуры, в частности, экологических маршрутов по самым красивым местам Камчатки. Государство, в свою очередь, выражает готовность обеспечить доступность нового курорта путем создания коммуникационной и транспортной сетей.

Все подписавшие Соглашение стороны уверены, что появление на Камчатке столь масштабного туристического кластера придаст новый импульс развитию региона. Особенно большие надежды на этот проект возлагает губернатор Камчатки: «Создание курорта «Парк Три Вулкана» прежде всего служит интересам жителей нашего региона — это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, развитие инфраструктуры края». По предварительным расчетам, озвученным Зариной Догузовой, «новый туристический кластер к 2037 году будет привлекать до 460 тысяч новых туристов, благодаря чему дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 гг. может составить более 135 миллиардов рублей». Но самое главное – тысячи россиян смогут увидеть красоту уникального Камчатского края с куда меньшими временными и материальными затратами.