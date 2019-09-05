Подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и индийском компанией «Коал Индия Лимитед» (Сoal India Limited). Документ был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях пятого Восточного экономического форума.

Как отметил генеральный директор Агентства Леонид Петухов, «подписание стало логичным шагом работы с индийскими инвесторами». Он напомнил, с начала года была проведена серия роуд-шоу и презентаций, раскрывающих возможности инвестирования в проекты на Дальнем Востоке. В июне в Мумбаи прошли мероприятия в рамках выездной сессии ВЭФа, где обсуждались вопросы развития партнерских связей по ряду отраслей. Несколько недель назад во Владивостоке прошел масштабный визит индийских бизнес-делегаций. В числе мероприятий состоялась отраслевая сессия «Уголь и цветные металлы на Дальнем Востоке России: возможности для роста». Индийским компаниям была представлена информация о действующих и перспективных проектах. «По ее итогам наше Агентство организовало встречи “Коал Индия Лимитед” с руководством компаний «Долгучан», «Колмар», «Мечел». Сейчас компания изучает полученные от российских партнеров документы, по результатам анализа будет принято инвестиционное решение», – сказал Леонид Петухов.

По его словам, компания выражает готовность рассмотреть возможность участия в угольных проектах на Дальнем Востоке России. Ключевым фактором на данном этапе являются качественные характеристики угля, а также наличие логистической составляющей.

Компания «Коал Индия Лимитед» — индийская государственная горнодобывающая компания, основанная в ноябре 1975 года. На сегодняшний день это крупнейшая угледобывающая компания в мире. «Коал Индия» оперирует в 82 горнопромышленных районах Республики Индия, имеет 7 дочерних подразделений, занимающихся добычей угля, и владеет компанией, оказывающей консалтинговые услуги в области горной добычи.​