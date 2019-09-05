На Хабаровской ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК») стартовал капитальный ремонт котлоагрегата №7. Предприятие направит на работы более46 млн рублей.

Капитальный ремонт оборудования продлится до 20 декабря. За это время энергетики выполнят замену 31 тонны поверхностей нагрева (фронтовых, боковых и заднего экранов, потолочного пароперегревателя), заменят 8 кубов воздухоподогревателя, заменят 32 гиба пароперепускных труб к паросборной камере, проведут техническую диагностику питательного трубопровода.

«Своевременная диагностика и ремонт оборудования имеют решающее значение для успешной подготовки к отопительному сезону, — комментирует директор Хабаровской ТЭЦ-1 Сергей Пегушин. – Они позволяют надежно обеспечивать потребителей теплом холодной зимой.

Капитальный ремонт котлоагрегата №7 станет завершающим в ремонтной кампании электростанции в ходе подготовки к отопительному сезону. Ранее энергетики ХТЭЦ-1 провели капитальный ремонт генератора №6, средний ремонт турбоагрегата №8, ряд текущих ремонтов.