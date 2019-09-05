Проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года представили на президиуме Госсовета РФ. Заседание провел Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Безусловно, окончательная редакция Программы потребует тщательной шлифовки. Подробного анализа всех аспектов и предложенных мер. Особенно в части источников и объемов финансирования, подходов к управленческим решениям. Декларации и благие пожелания людям не нужны. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая средства бюджета. С учетом позиций регионов и сегодняшнего разговора, прошу через три месяца представить мне для утверждения всесторонне просчитанный, согласованный документ», – акцентировал Владимир Путин.

Проект программы был подготовлен Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по поручению главы государства.

«Проект представлен. Добавлю, что работа над Программой шла, что называется “с земли”. В её открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняло участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах. В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока», — отметил Владимир Путин.

«При создании Проекта мы исходили из принципа: доступность для каждого. Мы хотим, чтобы любой человек, открыв Программу, увидел, что ждет его регион, что планируется сделать и какие стандарты используются для городов. Ведь о них мало кто знает на самом деле. Сейчас Проект программы состоит из мероприятий, реализация которых позволит достичь двух целей: обеспечить рост экономики и повысить качество жизни до уровня выше среднероссийского», – подчеркнул в ходе своего доклада Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Принципиальное отличие Национальной программы от национальных проектов и госпрограмм в том, что она учитывает специфические условия Дальнего Востока. Один из них – ограничение транспортной доступности. При общей площади в 6 169 тыс. км2 протяженность дорог составляет всего 126 тысяч километров.

«Для Сахалинской области, как для островного региона, жизненно важным является вопрос транспортной доступности. Решение проблем с авиасообщением и состоянием автодорог означает дальнейшее успешное социально-экономическое развитие островов. Протяженность местных автомобильных дорог на Сахалине и Курилах составляет более 3 тысяч километров. Из них лишь треть сегодня имеет твердое покрытие. Перед нами стоит задача построить 1000 км, чтобы выйти на среднероссийский уровень. Для этого уже в этом году мы увеличили дорожный фонд более чем на 60%. Наш приоритет — строительство муниципальных дорог. Программу строительства муниципальных дорог на ближайшие три года мы увеличили почти в два раза», – сказал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Мы уверены, чтобы раз и навсегда решить хронические проблемы Дальнего Востока, необходимы неординарные меры. Национальная программа должна быть не “догоняющей”, а “лидерской”! Наши цели – ускорение темпов экономического роста в полтора раза выше среднероссийских и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского в каждом регионе Дальнего Востока», – рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, который на нынешнем Госсовете выступал председателем рабочей группы по подготовке заседания президиума.

Структура проекта Национальной программы включает в себя направления развития всего Дальнего Востока, такие как повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей экономики, развитие магистральной инфраструктуры и релизация крупнейших инфраструктурных проектов, развитие территорий с особым экономическим потенциалом. Также это решение вопросов образования и здравоохранения, культуры и демографии, строительства жилья и формирования комфортной городской среды. В обсуждении и подготовке проекта принимали участие муниципальные и региональные власти, представителя бизнеса и экспертного сообщества, общественные организации совместно с Общественной палатой РФ.

Заседание президиума Госсовета прошло на площадке Восточного экономического форума в третий раз. В заседании приняли участие все главы дальневосточных регионов, руководители федеральных ведомств и госкорпораций. Как отметил Владимир Путин, «…такой подход себя оправдал. Ведь темы, которые обсуждаются здесь и на форуме – во многом пересекаются и взаимосвязаны. Прямой разговор с участием глав регионов позволяет сфокусировать внимание на проблемах. Чётче обозначить – какие вопросы для Дальнего Востока, для дальневосточников – сейчас самые острые, насущные».