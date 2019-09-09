Трехкратный чемпион России, «СКА-Нефтяник» стал первым обладателем Кубка губернатора Хабаровского края. В Арене «Ерофей» в финальном матче хабаровчане переиграли команду «Байкал – Энергия» со счетом 10:2.

Старт финальному поединку дал губернатор Сергей Фургал. В ходе символической церемонии открытия капитаны команд вручили главе региона хоккейный свитер с номером 27 и логотипами всех участников турнира. По словам Сергея Фургала, чемпионат прошел на высоком уровне, а организаторам удалось создать атмосферу настоящего спортивного праздника. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В финальном матче хабаровчане с самого начала повели в счете, забив два мяча. Однако соперникам удалось сравнять результат. После этого преимущество полностью перешло к «СКА-Нефтянику».

В матче за третье место встретились две команды из Швеции. Хоккеисты «Болльнеса» со счетом 6:4 переиграли команду «Эдсбюн».

Напомним, что турнир с участием шведских клубов прошел в регионе впервые за долгие годы. В последний раз скандинавские клубы посещали Хабаровск в 1979 и 1982 годах с серией товарищеских матчей.