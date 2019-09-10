Управляющая организация «Розенталь Групп», обслуживающая 58 многоквартирных домов в Хабаровске, с первого сентября приступила к реализации нового проекта «Легкий быт». Теперь управляющая организация готова прийти на помощь собственникам не только в решении тех задач, которые на нее возложены, но и по любому бытовому вопросу – от отогрева машины во дворе до смены замка во входной двери. Даже если в этот момент у собственника нет денежных средств.

В жизни случаются разные форс-мажоры. И у каждого из нас была ситуация, когда необходимо было решить ту или иную бытовую проблему, а времени или средств на это не было. И вот управляющая организация «Розенталь Групп» запустила для жильцов своих МКД проект «Легкий быт». Теперь на любой свой вопрос жильцы этих многоквартирных домов найдут поддержку в управляющей организации. Она поможем собственникам в любых вопросах: починка бытовой техники; перевозка мебели; запись на приём в поликлинику; риелторские услуги; мойка окон, химчистка ковров; дубликаты ключей; отогрев автомобиля; любые ремонтные работы.

На сегодняшний день, в рамках этого проекта в управляющую организацию поступило более 20 заявок по абсолютно различным проблемам: ремонт квартиры, мойка окон, риелторские услуги, услуги юриста по недвижимости и другие.

Как подчеркивает генеральный директор УО Евгений Розенталь, сама идея такого проекта не нова.

— Мы практического с самого начала нашей деятельности пропагандируем принцип «Единого окна», то есть – чтобы у собственника не случилось, он всегда найдет поддержку у своей управляющей организации. Идея реализации самого проекта «Легкий быт», а также кардинального расширения перечня предоставляемых услуг жителям появилась вместе с идеей, что не обязательно все услуги должны быть оказаны силами самой управляющей организации. Потому как люди в разных направлениях для того, чтобы добиться качественной услуги зачастую учатся этому годами, и нам вряд ли хватит двух-трех поколений, чтобы освоить все услуги, которыми люди пользуются в своей жизни. Поэтому пришла мысль выступить в качестве посредника в организации и предоставлении таких услуг между лидерами рынка и собственникам, — рассказал Евгений Розенталь, генеральный директор УО «Розенталь-Групп».

В данный момент, работа осуществляется следующим образом: после того, как в УО поступает заявка от собственника по проекту «Легкий быт», менеджер, который отвечает непосредственно за данное направление, осуществляет подбор лидеров рынка в той или иной области с оптимальным соотношением цены и качества. Подрядчики выполняют необходимую работу, а оплачивает ее собственник в свою управляющую организацию с получением общей квитанции за ЖКУ. Также существует и рассрочка платежа — до 50 дней.

— Так как мы подбираем подрядчиков – то мы и несем ответственность за их работу. Мы всегда со всеми заключаем официальные договоры и предоставляем собственнику гарантию качества выполненных работ, — отметил Евгений Розенталь.

Отметим, оставить заявку по проекту «Легкий быт» на получение какой-либо услуги собственник можно самостоятельно через удобное мобильное приложение или позвонить диспетчеру.

Напомним, у группы компаний «Розенталь-групп» есть и свое мобильное приложение, которое обеспечивает упрощенный порядок взаимодействия собственника с управляющей компанией «Розенталь Групп». Воспользовавшись приложением, собственник имеет возможность пройти с телефоном по квартире, зафиксировать и передать показания индивидуальных приборов учета, сфотографировать проблему и отправить фотографию в управляющую компанию в виде заявки, оставить отзыв и обращение в любое подразделение компании.