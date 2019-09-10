9 сентября 2019 года около 17.00 на пункт связи Амурского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе моста через реку Ульбика в поселке Эльбан Амурского района Хабаровского края в воде, зацепившись за бревно, находятся трое парней. На место происшествия незамедлительно были отправлены силы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, поисково-спасательного отряда из города Амурска и ПЧ-41 поселка Эльбан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытию оперативных служб на берег реки, оказалось, что к парням подобраться на резиновой лодке из-за сильного течения и бурлящих потоков невозможно. Заместитель начальника пожарной части № 4 Дмитрий Стельманщук взял ход спасательной операции под свое руководство. Он нашел местного рыбака на катере и добрался до терпящих бедствие подростков. Он принял их на борт, и на берегу «искателей приключений» передали сотрудникам полиции. Как выяснилось позже трое парней (15, 16, 18 лет) решили в экстремальных условиях искупаться, прыгнув с моста в реку Ульбинка, которая вышла из берегов из-за проливных дождей. Сильным течением подростков понесло, но они смогли зацепиться за бревно. В воде они пробыли около двух часов, пока их не спасли.