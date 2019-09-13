58 бригад численностью свыше 600 человек сформировано в Хабаровском крае для дезинфекции территорий, которые подверглись подтоплениям. Специалисты обследуют системы водоснабжения, колодцы, выгребные ямы, чтобы затем обработать их дезинфицирующими препаратами. Пока подобные мероприятия проведены в трех районах из 13, пострадавших от паводка. Предварительные итоги подвели на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— По данным на 12 сентября подтопленным в регионе остается 621 дом и 41 объект социального назначения. Полностью дезинфекция завершена лишь в Тугуро-Чумиканском, Охотском и Верхнебуреинском районах. В остальных территориях работы продолжаются. Пока они не завершены, сохраняется риск заражений, — подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева.

На совещании специалисты привели последние данные микробиологических исследований, который с начала режима ЧС санитарные врачи проводят ежесуточно. Так, удельный вес отклонений в пробах из системы водопровода по краю составляет 6,2%, что в три раза выше, чем в допаводковый период. В пробах из колодцев, взятых в подтопленных территориях, вода не соответствует нормативам в 49% случаев. Такие факты были зафиксированы в Хабаровском, Нанайском, Тугуро-Чумиканском и Амурском районах.

Для профилактики инфекционных заболеваний Роспотребнадзор во всех территориях, где отмечались подтопления, ввел гиперхлорирование водопроводной воды. Там, где стоят колодцы, поручено организовать подвоз питьевых емкостей. В социальных и учебных учреждениях с круглосуточными пребыванием людей введено меню из блюд только с термической обработкой. По отдельному плану проводится дератизация грызунов. Уже обработано 11,5 тысяч объектов, из которых 1475 — жилые дома.

Санитарные службы также следят и за организацией пунктов временного размещения, куда отселяют людей из подтопленных мест. Сейчас в крае действует три ПВР, в которых проживает 59 человек. Все они проверены и полностью соответствуют необходимым требованиям.