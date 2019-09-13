15 сентября 2019 года таможенному посту Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни исполнится 50 лет.

На таможенном посту Аэропорт Хабаровск работают 42 человека. Коллектив возглавляет капитан таможенной службы Вячеслав Киселев.

Таможенный пост оформляет международные авиарейсы в Китай, Японию, Республику Корея, Тайланд, Турцию и Вьетнам.

За восемь месяцев 2019 года таможенники в аэропорту Хабаровска оформили более двух тысяч самолетов, 260 тысяч туристов и почти три тысячи тонн их товаров. Предотвратили преступление — контрабанду более двух миллионов рублей наличной валюты и выявили 105 административных правонарушений.

Справка:

Современная таможенная служба в Хабаровске началась в 1969 году с образования в аэропорту города таможенного поста. Пост был создан после открытия первых международных авиарейсов в Ниигату и Пхеньян. Тогда там работало пять человек. Спустя семь лет таможенный пост в аэропорту был преобразован в Хабаровскую таможню.

За 50 лет службы таможенники в аэропорту Хабаровска не раз пресекали контрабанду дериватов особо ценных диких животных (кабарги, медведя, тигра), водных биологических ресурсов (рыба, икра), драгоценных металлов (шлиховое золото), культурных ценностей (древние артефакты), наркотических средств и сильнодействующих веществ.