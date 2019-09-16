Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с представителей буддийской традиционной сангхи России Баиром Цымпиловым. Стороны обсудили присутствие разных религиозных течений в крае.
Баир Цымпилов является настоятелем Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг. В 2016 году он возглавил буддийскую общину в Москве. Накануне встречи с губернатором Хабаровского края Баир-лама принял участие в церемонии вывода из стапельного цеха многоцелевого сторожевого корабля проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Напомним, Хабаровский край — многонациональный регион. Здесь проживают представители различных религиозных течений, в том числе, традиционного буддизма. Большая их часть выходцы из Бурятии и Забайкальского края – студенты и военнослужащие, проходящие срочную службу в частях Хабаровского гарнизона.
Эта запись была опубликована 16.09.2019в 14:15. В рубриках: Общество.
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