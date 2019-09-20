Ввести меры компенсационной поддержки в крае для жителей, проживающих в домах, построенных до 1999 года и имеющих 1-4 этажа предложил Губернатору Хабаровского края депутат Государственной думы РФ Борис Гладких. Именно для этих жителей с 2020 года ожидается скачок роста платы за отопление, если на федеральном уровне примут решение о введении норматива в зависимости от этажности и года постройки дома.

В данный момент на федеральном уровне решается вопрос о введении норматива на отопление в зависимости от этажности и года постройки дома. Впервые известно стало об этом нормативе еще в 2012 году, с этой идеей выступило Министерство строительства России.

Несколько лет назад этот вопрос удалось урегулировать на федеральном уровне и после вмешательства краевых парламентариев этот процесс был отложен до 2020 года. В числе этих парламентариев был и Борис Гладких. Но уже со следующего года Постановление, сдерживающее введение такого норматива прекратит свое действие. И для жителей, проживающих в домах, построенных до 1999 года и имеющих 1-4 этажа — ожидается скачок роста норматива на отопление.

Депутат Государственной думы для решения сложившейся ситуации неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне. Также он обратился в Минстрой РФ с просьбой направить информацию о перспективах переноса ввода в действие такого норматива либо о предоставлении субъектам Российской Федерации права самостоятельно принимать решение о его вводе.

Как сообщают в Минстрое РФ в ответ на обращение депутата, в данный момент проводится анализ информации, представленной субъектами РФ, по вопросу поэтапного перехода к установлению единых на территории субъекта РФ нормативов потребления коммунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных образований.

В рамках этого анализа будет рассмотрена необходимость продления сроков применения единых нормативов потребления, действующих в настоящее время, в части малоэтажных многоквартирных домов (до 4 этажей), построенных до 1999 года, в том числе вопрос предоставления органам исполнительной власти субъектов РФ права самостоятельно определять сроки ввода в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности многоквартирных домов и года их постройки.

— Несмотря на то, что решение о введение таких нормативов в данный момент находится в стадии проработки, до конца года буду продолжать настаивать, чтобы на федеральном уровне было принято соответствующее решение о переносе сроков введения такого норматива либо о предоставлении субъектам Российской Федерации права самостоятельно определять сроки его введения. Также считаю, что несмотря на то, что решение находятся в стадии проработки, чтобы исключить возможные риски с ростом платы граждан за отопление, необходимо проработать вопрос на уровне субъектов о мерах компенсационной поддержки, — рассказал Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Так, депутатом было направлено обращение на имя губернатора Хабаровского края с просьбой проработать вопрос с предоставлением компенсаций на случай, если введение норматива все же будет принято. Есть примеры, когда в субъектах уже завершают установку общедомовых приборов учета в домах, где есть риск роста платы за отопление или же закладывают средства на компенсацию в стопроцентном объеме.