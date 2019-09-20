Волонтеры и экологи 5 октября проведут под Хабаровском акцию «Живи, лес!». В окрестностях села Нагорное активисты высадят 200 саженцев лиственницы. Таким способом они постараются привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения и приумножения лесов в России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Акция начнется в 10 утра. Перед этим всем участникам предлагают собраться в месте развилки дорог на детский оздоровительно-образовательный лагерь «Океан» и село Воронежское. Организаторы расскажут о плане работ и выдадут инвентарь.
— Проект «Живи, лес!» инициирован Федеральным агентством лесного хозяйства. В Хабаровском крае он пройдет в восьмой раз. Одновременно с посадкой деревьев мы будет убирать лес от мусора. Постараемся очистить большой участок и показать пример того, как нужно относиться к природе, — рассказал один из участников флешмоба.
Напомним, что кроме акции «Живи, лес!» в Хабаровском крае в мае традиционно проходит День посадки леса. В этот году добровольцы высадили в пригороде краевой столицы 10 тысяч саженцев кедра корейского. Также в лесничествах регулярно высаживают молодые деревья в рамках программы лесовоспроизводства. Сеянцы взращивают в специальных теплицах, после чего ими восполняют сгоревший или вырубленный лесной фонд. Только на одном из 45 подобных предприятий с помощью автоматизированной линии этой весной было заготовлено 93 тысячи контейнеров на 4,2 млн ячеек с посевным материалом.
Эта запись была опубликована 20.09.2019в 17:02. В рубриках: Общество.
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