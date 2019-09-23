В Хабаровском крае началась реализация мероприятий по сопровождаемому проживанию инвалидов. На базе социальных учреждений в пилотном режиме будут организованы так называемые учебно-тренировочные квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Накануне в министерстве социальной защиты населения края состоялся тематический обучающий семинар, в котором приняли участие работники десяти специализированных учреждений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В июле этого года Минтруд РФ рекомендовал регионам разработать план мероприятий по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих ментальными нарушениями здоровья. В Хабаровском крае принято решение в тестовом режиме открыть учебно-тренировочные квартиры на базе трех социальных учреждений. До конца года они появятся в Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1, а также в Николаевском-на-Амуре и Эльбанском психоневрологических интернатах.

— В специально отведенных помещениях оборудуют кухню, гостиную, жилую комнату и санузел. В квартирах будут проживать по два человека. В течение дня под наблюдением социального работника они будут учиться готовить еду, наводить порядок, мыть посуду, соблюдать личную гигиену и другие необходимые для самостоятельного проживания навыки. Также планируется задействовать психологов, социальных педагогов, инструкторов по труду и адаптивной физкультуре. По итогам прохождения курса обучения, группа специалистов примет решение о возможном самостоятельном проживании граждан с сопровождением, — прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

Сопровождаемое проживание является альтернативой психоневрологическим интернатам. Люди с ментальными нарушениями смогут социализироваться, жить в домашних условиях при сопровождении социального работника. В 2020 году запланировано открытие еще двух учебно-тренировочных квартир на базе Бикинского и Хабаровского детского психоневрологических интернатов.