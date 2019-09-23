В Хабаровске подвели итоги I Дальневосточного транспортного форума. В течение двух дней 170 представителей профильных министерств и ведомств, профессиональных сообществ, бизнеса, в том числе крупнейших интернет-агрегаторов такси и пассажирских перевозчиков, науки и общественности обсуждали вопросы безопасности и качества пассажирских автоперевозок. Дискуссионные площадки посетили делегации из Хабаровского края, Приморья, Якутии, Амурской и Новосибирской областей, Еврейской автономии, а также провинции Хейлунцзян (КНР). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
— Итоговая резолюция форума будет дорабатываться с полным учетом мнения всех регионов Дальнего Востока, после мы направим ее в государственные структуры для дальнейшей реализации, — отметил на завершающей сессии форума министр транспорта дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
По мнению эксперта мероприятия — депутата Государственной Думы РФ Александра Старовойтова, на форуме в Хабаровске стало ясно, что не все то, что может быть применено в Центральной России «одинаково полезно для Дальнего Востока».
— Считаю важным расширить полномочия следующего – II Дальневосточного транспортного форума, включив в него все виды пассажирского транспорта, — подчеркнул он.
Самым оживленным было обсуждение будущего федерального закона о такси. Участники форума предложили направить представителей уполномоченных органов дальневосточных регионов на профильную Всероссийскую конференцию в Сочи, где рекомендовать Госдуме РФ учесть дальневосточную специфику при принятии законопроекта. В частности — рассмотреть вопрос о переходе дальневосточных таксопарков на газомоторное топливо и чистую электротягу. Правительству Российской Федерации — позволить дальневосточным таксистам в качестве пилотного проекта оформляться в разряд «самозанятых» граждан.
Также предлагалось усилить обратную связь с пассажирами такси посредством «горячих линий» — здесь опыт Хабаровского края признан успешным, и ужесточить борьбу с нелегальными перевозчиками, создав межведомственные комиссии с правом проведения рейдов и изъятия автомобилей-нарушителей на штрафстоянку. Кроме того, участники форума считают, что в дальневосточных городах остро стоит вопрос с парковками для легальных такси – их необходимо вписать в транспортные карты с учетом туристической привлекательности тех или иных территорий.
Всего в ходе двухдневной работы делегаты обсудили актуальные вопросы законодательного обеспечения деятельности пассажирских перевозок на Дальнем Востоке и ближайшем зарубежье, поговорили о вопросах влияния цифровых технологий на работу автопарков и качество обслуживания пассажиров, обсудили внедрение онлайн-сервисов для формирования заказов, а также посетили выставку «Транспорт ДВ региона – 2019».
Напомним, сегодня в Хабаровском крае работают 706 перевозчиков, зарегистрировано 2400 пассажирских автобусов. За 2018 год автомобильный пассажирский транспорт и трамваи Хабаровского края перевезли 105 млн пассажиров.
Эта запись была опубликована 23.09.2019в 13:12. В рубриках: Общество.
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