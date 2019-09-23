124 тысячи китайских юаней задержали таможенники в аэропорту Хабаровска. Россиянин пытался незаконно вывезти из страны наличные деньги, не задекларировав их.

Денежные средства таможенники обнаружили в багаже хабаровчанина во время оформления авиарейса Хабаровск – Харбин. В Китай мужчина вез 144 тысячи китайских юаней и около 472 тысяч рублей, что в сумме по курсу валют составило 27,5 тысячи долларов США.

— Законом запрещено перемещать без декларации наличные денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США, — рассказал начальник отдела административных расследований Хабаровской таможни Евгений Федорченко. – Российский турист не задекларировал 124 тысячи китайских юаней, что в эквиваленте составило 17,5 тысячи долларов США. Это уже 10 случай незаконного вывоза наличной валюты в 2019 году.

В отношении туриста Хабаровская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». За это правонарушение законом предусмотрен штраф в размере от половины до двукратной незадекларированной суммы наличных денег либо их конфискация.

124 тысячи китайских юаней, ставшие предметом правонарушения, таможенники изъяли. Деньги будут находиться в камере хранения вещественных доказательств Хабаровской таможни до решения суда.