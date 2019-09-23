Хабаровский спортсмен Андрей Замковой стал Чемпионом мира на первенстве планеты в Екатеринбурге. В весовой категории до 69 кг он одержал победу над британцем Пэтом Маккормаком раздельным решением судей. Схватка была остановлена во втором раунде из-за рассечения возле глаза у соперника. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Эмоции зашкаливают, хотя пока еще до конца не осознал, не отошел от боя. Я безумно рад! Настраивался на финал максимально. Я был уверен в своих силах. Сейчас немного отдохну и начну готовиться к квалификационному турниру на Олимпийские игры, — отметил Андрей Замковой.

Андрей Замковой принес сборной России первую золотую медаль чемпионата мира. В итоге российская сборная по боксу заняла второе место в медальном зачете, в активе россиян оказалось три золотых и одна бронзовая медаль.

Напомним, что Андрей Замковой является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, серебряным призером чемпионата мира в Милане 2009 года, победителем Универсиады в Казани 2013 года и шестикратным чемпионом России.