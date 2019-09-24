С 13 сентября в Хабаровском крае перешли на старую схему приема оружия за вознаграждение, которая действовала до 2017 года. Теперь полицейские принимают как незаконное оружие, так и оформленное. Порядок сдачи и выплаты компенсаций закрепили в отдельном соглашении, подготовленном краевыми властями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Мы приняли решение вернуть старый порядок, так как объем сдаваемого оружия в последние два года резко сократился. Если еще в 2017 году в среднем сдавали более 100 единиц, то уже со следующего года цифры уменьшились в десятки раз. Такую ситуацию нельзя было назвать удовлетворительной, так как она кардинально расходится с задачами по обеспечению безопасности. У нас в крае немало преступлений совершается именно с применением оружия, поэтому важно навести в этой сфере порядок, — сообщили в департаменте региональной безопасности Губернатора края.

В ведомстве уточнили, что из краевого бюджета на реализацию мероприятия дополнительно выделили 1 млн рублей. Средства позволят выплачивать гражданам вознаграждение, которое максимально может доходить до 5 тысяч рублей. Такую сумму в полиции готовы перечислить за одну единицу нарезного оружия. За гладкоствольное размер компенсации меньше – 3 тысячи рублей, а за газовое и огнестрельное оружие ограниченного поражения можно будет получить 1,5 тысячи рублей.

Напомним, что проект сдачи оружия за вознаграждение существует в Хабаровском крае с 2014 года. За это время жители региона добровольно передали правоохранительным органам 2739 единиц оружия, 26,3 тысячи единиц боеприпасов и почти 79 кг взрывчатых веществ.