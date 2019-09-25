В краевом центре образования состоялся семинар «О соблюдении требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях». Директора школ, заведующие производством, повара и медицинские работники обсудили вопросы организации питания, в том числе для льготных категорий учащихся. В работе семинара также приняли участие специалисты региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности и управления ветеринарии.

Напомним, накануне учебного года муниципалитеты заявили о полной готовности обеспечить школьников горячими завтраками. Теперь дети из малообеспеченных и многодетных семей питаться по единому со всеми меню. По данным министерства образования и науки края, в этом году к льготной категории относятся более 32 тысяч школьников.

— На сегодняшний день урегулированы все законодательные вопросы. До муниципалитетов доведены краевые средства. Теперь главная задача – обеспечить качество питания. Продолжают поступать вопросы от родителей, поставщиков продуктов. Надеюсь, сегодняшний семинар послужит площадкой для их решения, — сообщила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Она также добавила, что чаще всего у родителей возникают вопросы к температуре подачи блюд. Это связано с тем, что многие школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре не имеют своих кухонь и пользуются услугами комбинатов. В городе Юности эту проблему решают посредством возобновления приготовления блюд в образовательных учреждениях. В небольших населенных пунктах, как правило, готовят на местах, и дети получают горячее питание.

Участникам семинара представили четыре варианта меню, действующего в краевом центре образования, в том числе для детей-аллергиков. Всего Роспотребнадзором разработано 14 вариантов. Из них образовательные организации выбирают для себя наиболее приемлемые. Также слушателям напомнили о соблюдении санитарных норм и других требований, предъявляемых к организации общественного питания.

В этом году на обеспечение школьников горячим питанием в региональной казне дополнительно предусмотрено более 86 млн рублей. На следующий год эта сумма возрастет почти до 220 млн рублей. Региональная субсидия на обеспечение школьным питанием одного ребенка в год в Хабаровске и в южных районах края составляет 5913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к северу – 7687 рублей, в северных территориях – 9461 рублей. При этом стоимость питания также разнится в зависимости от территории: от 50 рублей в южных районах до 75 рублей в северных районах края.