Хабаровские дачники из-за паводковой ситуации не смогли полноценно воспользоваться пассажирскими перевозками и не успели решить вопросы на своих приусадебных участках. Об этом они озвучили на встрече с депутатом Государственной думы РФ от Хабаровского края Борисом Гладких.

Парламентарий в свою очередь для решения ситуации предложил продлить период пассажирских перевозок – именно до окончания навигации, а также продлить льготный период, в рамках которого дачники смогут получить компенсацию за проезд. С таким предложением Борис Гладких обратился к Губернатору Хабаровского края.

— В ходе информационной встречи с представителями садоводческих и огороднических объединений была озвучена проблема – владельцы участков не успели решить свои вопросы по вывозу урожая, уборке территорий и консервации построек. Поэтому необходимо продлить период пассажирских перевозок до закрытия навигации, а в случае продления пассажирских перевозок необходимо учесть обеспечение компенсационных выплат на проезд для отдельных категорий граждан, — считает депутат Госдумы Борис Гладких.

Напомним, встреча депутата Госдумы Бориса Гладких с представителями садоводческих и огороднических объединений прошла во второй декаде сентября. Тогда же парламентарием были сформированы предложения по продлению периода пассажирских перевозок, а также льготного периода для получения дачниками компенсаций и направлены в Правительство Хабаровского края