Собственников благоустроенных квартир на вторичном рынке Хабаровского края приглашают принять участие в электронных аукционах, которые организуют краевые власти для обеспечения жильем детей-сирот. В этом году для этой категории граждан уже приобрели 45 квартир на вторичном рынке. Еще 24 электронных аукциона состоятся в октябре 2019 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как уточнили в краевом министерстве имущественных отношений края, вся необходимая информация для проведения торгов в комитет государственного заказа уже направлена. Лоты будут размещены на официальном сайте единой информационной системы закупок (http://zakupki.gov.ru).

— Квартиры планируется приобрести в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, поселках Чегдомын и Солнечный. Максимальная цена контракта за одну квартиру от 28 до 48 квадратных метров в зависимости от территории составляет от 799 тысяч до 2,3 млн рублей. Участие в торгах могут принять только собственники, обладающие правом электронной подписи, — отметили в министерстве.

При этом, жилые помещения, выставленные на торги не должны быть расположены в цокольных, полуподвальных этажах, в домах, относящихся к аварийному либо ветхому жилому фонду. Планировка квартиры должна соответствовать техническому паспорту. Перепланировку либо переустройство квартиры необходимо согласовать в установленном законом порядке.

На момент передачи квартира не должна иметь обременений, в том числе не состоять в споре, в залоге, не находиться под арестом, не являться предметом правопритязаний третьих лиц. Жилое помещение не должно нуждаться в ремонте. Все инженерные системы должны быть исправны.

Как уточнили в министерстве, после проведения торгов имущество вносится в краевой реестр, после чего квартиры распределяют среди детей-сирот. С получателем заключается договор найма жилого помещения сроком на пять лет с постоянным контролем материального положения. Только по истечении этого времени дети-сироты смогут оформить жилье в соцнайм и получить право приватизировать, либо продать квартиру.

Напомним, что всего в 2019 году за счет строительства и приобретения квартир на вторичном рынке, а также предоставления жилья по мировым соглашениям по соцнайму очередникам планируют выдать 568 квартир.