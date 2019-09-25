На биржевую торговлю лесом готовится перейти Хабаровский край. Этот вопрос сегодня обсудили на межведомственном совещании, посвященном повышению эффективности лесопромышленного комплекса региона. В дискуссии приняли участие представители краевого правительства, контролирующих органов, Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, а также лесопромышленных компаний и организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как было отмечено на совещании, лесной комплекс края является одним из ведущих секторов экономики региона. В отрасли работают более 300 предприятий, на которых трудоустроены свыше 15 тысяч человек. По заготовкам регион занимает 8 место в стране и первое — в округе. Между тем, ситуация в лесной сфере края далека от идеальной. Как ранее отмечал губернатор Сергей Фургал, у нас слабо развита переработка древесины, а лесозаготовки абсолютно непрозрачны.

— Нам необходимо навести порядок в отрасли. Мы учли успешный опыт западных регионов России и приняли решение о введении механизма обязательной продажи на бирже древесины, полученной госучреждениями в результате мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Это позволит сделать ценообразование максимально прозрачным, приведет к увеличению конечной стоимости продукции и росту налоговых поступлений в бюджет региона, — подчеркнул первый заместитель Председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский.

Он также напомнил, что работа ведется на основании поручения Президента РФ и указа о развитии конкуренции.

— Реализуя государственные задачи, биржа уже сегодня готова предложить лесопромышленным предприятиям региона самые современные технологии, способствующие прозрачному рыночному ценообразованию. Торговля дальневосточным лесом через биржу принесет пользу и продавцам, которые получат за свой товар больше, и государству, — отметил управляющий директор СпбМТСБ Алексей Рыжиков.