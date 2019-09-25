В Хабаровском крае набирает обороты кампания по выплате компенсаций пострадавшим от паводка. Во всех районах идет прием заявлений на оказание единовременной финансовой помощи. В эту работу включились и юристы, которые на базе краевых бюро ведут прием жителей, чье имущество затопило водой. За две недели в разных частях края они приняли более 50 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Наши филиалы расположены сразу в нескольких административных центрах и готовы принять всех, кому нужна юридическая помощь. Пока к нам обратилось не так много людей, как мы предполагали, поэтому приглашаем приходить на прием. В первую очередь мы ждем граждан, у которых нет правоустанавливающих документов, без которых выплаты им можно получить только через суд. Таким гражданам мы поможет составить исковое заявление о признании их постоянно проживающими на подтопленных территориях. При необходимости окажем и другу юридическую помощь, — сообщила начальник краевого юридического бюро Татьяна Малахова.

Сейчас три отдела юрбюро работают в Хабаровске, по одному — в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре. Все они действуют на базе многофункциональных центров оказания государственных услуг. Узнать координаты филиалов можно на сайте МФЦ Хабаровского края во вкладке «Заявителям – Бесплатная юридическая помощь». Также попасть к юристам можно по единому номеру: 8-800-100-42-12. Оператор переключит в юротдел, где гражданину назначат прием.

Напомним, что для оказания финансовой помощи пострадавшим Правительство РФ уже выделило Хабаровскому краю 252 млн рублей. Сейчас в регионе, по данным оценочных комиссий, на получение финансовой помощи претендуют около 15 тысяч человек. Большая часть из них, а это около 10 тысяч – жители Комсомольска-на-Амуре, где случились наиболее масштабные подтопления. Люди надеются получить компенсации по 10 тысяч рублей за то, что условия их жизнедеятельности были нарушены, а также от 50 до 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. При этом второй вариант компенсаций рассматривают для себя примерно 2000 человек.