Подведены итоги первого фестиваля театров Дальнего Востока. Накануне участники обсудили его будущее за «круглым столом». С 19 по 26 сентября на пяти сценических площадках Хабаровска свои постановки представили 14 театров.

— Пробный шаг сделан. Дальневосточные профессиональные театры увидели творчество друг друга, познакомились поближе. И, конечно, обсудили наболевшие вопросы. Свою оценку деятельности коллективов дали и театральные эксперты. На итоговом «круглом столе» все единогласно пришли к тому, что в следующий раз участникам нужно присутствовать на протяжении всего фестиваля. Также решено предусмотреть образовательную программу, — рассказала член художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока Анна Шавгарова.

Напомним, первый фестиваль театров Дальнего Востока состоялся в рамках двухгодичной программы поддержки театрального искусства. Его инициатором выступил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.. Напомним, 2019 год согласно Указу Президента России объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры.

Между тем театры Хабаровского края уже на этой неделе открывают сезоны. Завтра, 28 сентября, в ТЮЗе покажут спектакль «Мария и я» по роману Мигеля Гаярдо, а 29 сентября на сцене Хабаровского краевого музыкального театра представят премьеру кабаре-комедии в двух действиях «Искусство жениться» по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Хабаровский краевой театр драмы открывает сезон в октябре.