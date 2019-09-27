На стадионе имени Ленина состоялось выездное совещание, в ходе которого был проведен осмотр объектов, поврежденных в результате наводнения-2019.

В рабочей встрече приняли участие представители министерств и ведомств края и города, причастных к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Среди них представители министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, КГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края», КГКУ «Служба заказчика Минстроя края», КГБУ «Хабкрайкадастр», отдела по обеспечения мероприятий по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска.

В ходе комиссионного осмотра территории стадиона имени Ленина были обследованы подтопленные объекты: здание «Легкоатлетический манеж», сооружение «Светомузыкальный пешеходный фонтан», сооружение «Спорткомплекс» (УКСК), пешеходная зона берегоукрепительного сооружения.

На момент осмотра паводковые воды не освободили в полном объеме цокольные помещения объектов стадиона. Кроме того, до сих пор под водой находится террасная доска на пешеходной зоне, остаются подтопленными сидения амфитеатров. По словам участников выездного совещания, когда стоит вода, оценить реальные масштабы ущерба и определить объемы финансирования, необходимого для восстановления поврежденных объектов, не представляется возможным.

Однако уже сейчас КГАУ «Дирекция спортивных учреждений Хабаровского края» в оперативном порядке предпринимает все возможные необходимые меры по восстановлению поврежденных участков парковой зоны стадиона имени Ленина. Так, например, полным ходом идет восстановление провалов, образовавшихся на пешеходных дорожках, восстанавливается брусчатое покрытие спортивного парка.

Более масштабные восстановительные мероприятия будут проведены после освобождения пешеходной зоны, помещений, конструкций стадиона имени Ленина от паводковых и грунтовых вод.