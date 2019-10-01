В прошлую пятницу в Хабаровском крае прошёл общекраевой субботник. На призыв властей помочь коммунальным службам очистить города и поселки региона от мусора откликнулись почти 107 тысяч человек. В уборке поучаствовали сотрудники предприятий, студенты, госслужащие, общественники, а также жители многоквартирных домов, которые наводили порядок в своих дворах.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, погода благоприятствовала, поэтому субботник состоялся во всех районах. План работ, заранее подготовленный властями, удалось выполнить в полном объеме. Жители края привели в порядок 12149 дворов, ликвидировали 396 стихийных свалок, очистили 5,2 тысячи кв. метров дорожного полотна, благоустроили 251 детскую площадку. Кроме того, экологи высадили несколько сотен саженцев деревьев.

— Мы очень благодарны всем пришедшим на субботник. Вместе мы сделали полезное и важное дело — подготовили наш край к знаменательному событию. Уже совсем скоро будем отмечать День Хабаровского края. Теперь он пройдет на чистых улицах, что будет приятно всем без исключения, — отметил заместитель Председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Антолий Литвинчук.

В субботнике приняли участие и сотрудники структурных подразделений правительства Хабаровского края. Свыше 900 человек работали в парках краевой столицы, очищали мемориальные комплексы, наводили порядок на центральных улицах города. Всего же в Хабаровске в уборке приняли участие почти 29 тысяч человек.