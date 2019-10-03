Есть ли новые возможности для бизнеса при реализации национальных проектов. Ответ на этот вопрос попробует найти деловое сообщество на IV Дальневосточном форуме предпринимателей. Как напомнил сегодня на встрече с журналистами заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей Веретенников, мероприятие пройдет с 10 по 12 октября в Хабаровске.

— Мы ждем делегации со всех регионов Дальнего Востока и не только. Свое участие уже подтвердили более тысячи человек. Это представители бизнеса и власти Забайкальского края, Якутии, Магадана, Камчатки, Сахалина, Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Амурской области, Москвы. За три дня форума нас ждут более 50 различных мероприятий, и каждое из них, в той или иной степени, будет затрагивать участие бизнеса в национальных проектах. Мы хотим, чтобы при их реализации учитывалось наше мнение и видение, а также специфика дальневосточных территорий, – сообщил Андрей Веретенников.

В нулевой день форума, 9 октября, состоится III образовательный фестиваль «Обрфест START-UP». Около 10 тысяч студентов, школьников и их родителей соберутся в СЗК «Платинум Арена», чтобы познакомиться с лучшими практиками профессионального обучения и переквалификации, в том числе, в рамках нацпроекта «Образования».

Отдельной темой заявлено социальное предпринимательство, которое может успешно реализовывать свои инициативы по таким нацпроектам, как «Культура», «Демография», «Здоровье» «Спорт – норма жизни», «Цифровая экономика» и другим. На сессиях речь пойдет о расширении доступа бизнеса к предоставлению социальных услуг, направленных на повышение качества жизни населения. Местом для поиска решений станет Дом официальных приемов правительства края.

Традиционно основной площадкой Форума станет Городской дворец культуры. Здесь будут разбирать различные аспекты национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, например, на одном из круглых столов, планируют рассмотреть вопросы по развитию семейного бизнеса. Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу узаконить понятие «семейного предпринимательства» и ввести «семейный патент». Теперь дальневосточники хотят внести свои предложения по возможным мерам господдержки по данному направлению. Интересной обещает стать дискуссионная площадка «Женщина и бизнес», где обсудят основные тенденции развития женского предпринимательства на Дальнем Востоке и расскажут, как без ощутимых потерь пройти путь от самозанятости до предпринимательства.

Помимо этого планируется проанализировать развитие экспорта, механизмы специальных режимов на Дальнем Востоке, совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Для участия в IV Дальневосточном форуме необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.