Правительство Хабаровского края и Хабаровское краевое отделение профсоюзов договорились объединить усилия в соблюдении на территории региона трудового законодательства. На форуме лидеров профсоюзных организаций, который проходит в Хабаровске и где обсуждаются вопросы реального повышения заработных плат, глава региона подписал с руководством профсоюзной ячейки петицию к муниципальным властям и работодателям. В церемонии также приняла участие новоизбранный спикер законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В обращении стороны выступили за то, чтобы в муниципалитетах обеспечивали беспрепятственную работу комиссий по регулированию социально-экономических отношений. Органам местного самоуправления рекомендовано включать профсоюзных активистов в консультативные и совещательные советы, а работодателям – не ограничивать создание в своих коллективах профсоюзных организаций. По мнению участников конференции, эти меры будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию региона.

— Перед Хабаровским краем стоят серьезные задачи, и работа профсоюзных организаций должна занять достойное место в системе выстраивания справедливых трудовых отношений. Сейчас по многим регионам мы видим тенденцию отмены районных коэффициентов, нет четкого механизма индексации зарплат. При этом, как нам сообщают статистические данные, уровень дохода населения падает. В этой связи нам надо усиливать профсоюзный блок, который сможет обоснованно представлять интересы граждан, — сказал Сергей Фургал.

Намерения губернатора поддержала и председатель краевой думы Ирина Зикунова. Она пообещала, что депутаты во время своей работы постараются уделить этой теме пристальное внимание.

— В бюджетной сфере у нас есть рычаги воздействия на процесс формирования зарплат, и мы должны ими пользоваться для того, чтобы показать пример исполнения законодательства. В этом случае общая тенденция постепенно затронет и коммерческий сектор, где сейчас кроется большинство проблем. И роль профсоюзов в этом огромна, так как руководство частных организаций всегда будет преследовать свои интересы, — констатировала Ирина Зикунова.

Отвечая на вопросы профсоюзных активистов, Сергей Фургал также сообщил, что в Хабаровском крае отмена районных коэффициентов не предполагается, так как это противоречит ключевой задаче по повышению уровня зарплат населения. Наоборот, власти готовы пересмотреть порядок их начисления. К примеру, по ранее принятому в регионе закону молодые специалисты, работающие в условиях севера, могут получить «северные» надбавки лишь по прошествии 5 лет работы. Хотя, если их выплачивать сразу, то это может послужить дополнительным стимулом для привлечения или закрепления кадров в отдаленных территориях. Сейчас же из северных районов молодежь предпочитает уезжать в более комфортные по климату территории страны.

В конце этого года местное движение профсоюзов и правительство края подпишут новое соглашение в сфере регулирования социально-трудовых отношений. Такой документ учреждается раз в три года и определяет ключевые задачи по развитию этого направления.