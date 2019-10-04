Энергетики «Хабаровской теплосетевой компании» (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания») в соответствии с постановлением администрации города о начале отопительного сезона приступили к подаче тепла потребителям Хабаровска.
«Ремонтная кампания, проведенная Хабаровской теплосетевой компанией, направлена на успешное прохождение предстоящего отопительного сезона, — рассказал директор филиала Сергей Нехороших. – Несмотря на сложнейшие погодные условия в Хабаровске этим летом, мы своевременно завершили ремонты на теплотрассах и готовы к началу отопительного сезона».
Отопление для потребителей социальной сферы начнет поступать с 4 октября (детские сады, школы, больницы, учебные заведения), а с 7 октября подача тепла будет запущена в домах жителей краевого центра.
Запуск тепла в Хабаровске будет происходить поэтапно в течение 10 дней, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов и плавно ввести в работу оборудование насосных станций, тем самым снизив нагрузку на теплотрассы.
Во время запуска тепла большая ответственность лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, обязанных подготовить внутридомовые системы к началу отопительного сезона и в момент подачи теплоносителя открыть задвижки, не нарушая утвержденного в мэрии графика.
При этом обращаем внимание потребителей на то, что Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ для открытых систем теплоснабжения (которые доминируют в Хабаровске) допустимо помутнение и окрашивание в рыжеватый цвет горячей в течение 14 дней с начала старта отопительного сезона.
Эта запись была опубликована 04.10.2019в 15:13. В рубриках: Общество.
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