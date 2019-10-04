В Солнечном районе Хабаровского края завершилась проверка правительственной комиссии по факту вырубки лесного массива в районе озера Амут. Эксперты на месте провели обследование, а также взяли пробы воды из озера. Специалисты проверили уже спиленные деревья, а также лес, оставшийся в месте рубки. Проверке подверглась также прилегающая к месту вырубки территория. В результате установлено, что спиленный лес действительно нуждался в санитарной вырубке, так как мог стать источником дальнейшего поражения здорового лесного фонда.

— В составе комиссии оценку действий лесников проводили эксперты Дальневосточного НИИ лесного хозяйства, Рослесозащиты, Департамента лесного хозяйства по ДФО, сотрудники природоохранной прокуратуры. Они установили, что на участке вырубки в большом количестве стоит сухостой. Вырубка велась на основании актов лесопатологического обследования, которая ранее зафиксировала факт поражения деревьев. Поэтому проведение санитарных мероприятий признано обоснованным, — сообщил руководитель межведомственной комиссии Александр Ли.

Эксперты также отметили, что сухие деревья представляют угрозу и с точки зрения пожарной безопасности, поэтому специалисты, проводившие вырубку, оставили в границах выделенной территории лишь 10 процентов от поврежденного массива.

— На месте обследования подтвердилось наличие таких заболеваний, как еловая губка, корневая губка, рак ствола. На основании выявления этих болезней и было принято решение о назначении санитарной рубки, — сообщил и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами правительства Хабаровского края Владимир Летута.

Вместе с тем, проверка по факту загрязнения озера Амут в районе места вырубки – продолжается. Ее ведет природоохранная прокуратура. Специалисты краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС взяли пробы воды также и из реки, питающей озеро Амут.

Напомним, проверка мест вырубки леса в Солнечном районе была организована по поручению губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Местные жители выразили обеспокоенность проведением рубок возле озера.

После вырубки на месте санитарной очистки проведут лесовосстановительные работы. Уже в следующем году там высадят 60 тысяч саженцев новых деревьев. Высадка запланирована на весну.