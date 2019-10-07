В Хабаровском крае продолжается ликвидация последствий паводка. Власти региона прилагают максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки выплатить компенсации всем пострадавшим. Как рассказал на пресс-конференции губернатор региона Сергей Фургал, по состоянию на 7 октября причитающиеся суммы уже получили 19,5 тысяч человек. Это почти 80% от общего числа людей, признанных пострадавшими. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Всего в списках пострадавших по краю числится 24,5 тысяч граждан. Из них 80% — жители Комсомольска-на-Амуре. На днях в МЧС на утверждение передан список еще на 3400 человек. Для них потребуется дополнительное финансирование, — сообщил Сергей Фургал.

Глава региона уточнил, что из 19,5 тысяч граждан 18,8 тысячам выплатили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. 389 человек получили по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, а 263 человека — по 100 тысяч рублей за полную. Всего выплаты произведены на сумму 234 млн 390 тысяч рублей. Напомним, что ранее федеральный центр уже предоставил региону на компенсации транш в 252 млн рублей. С учетом расширения списка подтопленцев властям может дополнительно потребоваться еще 40 млн рублей.

— Все наши службы работают в непрерывном режиме. Комиссии ходят по домам, дополнительно оповещают пострадавших. В то же время примерно на 17 млн рублей невозможно сделать выплаты, так как либо люди не живут по адресам прописки, либо они еще не решили забрать деньги. Ситуация неоднозначная, но мы решаем и эти проблемы, — подытожил Сергей Фургал.

В Хабаровском крае в зоне паводка все еще остаются 53 населенных пункта в 8 муниципальных районах. Подтоплено 45 жилых домов, 257 приусадебных, 315 земельных и 6 дачных участков, 56 отрезков автодорог. Общий ущерб от стихии в регионе оценивается в более чем 1,8 млрд рублей

Уровень Амура в регионе на всем протяжении продолжает снижаться. У Комсомольска-на-Амуре отметка, по данным на понедельник, составила 590 см, упав на 11 см за сутки, у Хабаровска — 335 см, снизившись на 20 см. Полностью от воды освободился поселок Молодежный Комсомольского района.