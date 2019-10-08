Специалисты дирекции спортивных сооружений приступили к восстановительным работам на набережной в районе стадиона имени Ленина. На первом этапе организована подсыпка мест с просевшим грунтом, а также демонтаж террасной доски вдоль прогулочной территории, которая долгое время находилась под водой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Низкий уровень Амура позволил нашим специалистам полноценно организовать работы. Демонтируются участки, которые представляют опасность для людей. Из-за ила и речного мусора значительная часть террасной доски пришла в негодность, и очистить ее очень сложно. Один из вариантов, который мы предлагаем помимо точечной замены доски – полный ее демонтаж и шлифовка бетонного основания под прогулочную территорию, — отметили в краевой дирекции спортивных сооружений.

Окончательное решение по будущему облику набережной будут принимать в краевом минстрое. Специалисты дирекции также приступили к отсыпке грунта в районе трех просевших колонн. Для специализированных работ будут нанимать подрядные организации, которые также займутся укладкой плитки.

После комплексной оценки ущерба, в том числе нанесенного гидротехническим сооружениям, будет принято окончательное решение об объемах и стоимости восстановительных работ.

Напомним, комиссия по оценке ущерба краевой набережной приступила к работе в конце сентября. По данным обследования, критических разрушений на не зафиксировано. Частично были подтоплены подвальные помещения универсального краевого спортивного комплекса и легкоатлетического манежа. Более благоприятная ситуация сложилась на набережной им. Невельского на участке от Утеса до речного вокзала. Осмотр показал отсутствие каких-либо повреждений.