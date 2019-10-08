Реаниматолог Хабаровского территориального центра медицины катастроф Анатолий Таенков стал обладателем первой премии всероссийского конкурса санавиации «Золотой час». Он победил в номинации «Легенда санитарной авиации». Опыт врача был признан самым успешным в стране.
— Выиграть награду нашему специалисту помогли высочайшая квалификация и умение принимать решения в экстремальных ситуациях. Хабаровский край — очень протяженный регион, с суровым климатом, поэтому работать здесь значительно тяжелее, чем в центральной полосе страны. Анатолий Таенков отработал в санавиации более 30 лет, налетав свыше 2,5 тысяч часов. Сейчас заведует отделением экстренной и консультативной медицинской помощи. На его счету не одна сотня спасенных жизней. А всего службой только в этом году уже транспортировано 768 тяжелых пациентов, — прокомментировал победу руководитель учреждения Павел Курнявка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Кроме того, на конкурсе Хабаровский край также подавал заявки еще в двух номинациях. В номинации «Нештатная ситуация в полете» центр медицины катастроф выдвинул врача анестезиолога – реаниматолога Родиона Шелегу, а на премию «Авиационная компания санитарной авиации года» претендовали «Хабаровские авиалинии».
Конкурс «Золотой час» проводился Ассоциацией Вертолетной Индустрии для того, чтобы поощрить лучших врачей и вертолетные компании, занятые в сфере оказания экстренной медицинской помощи населению. Его итоги подвели в Нижнем Новгороде.
Эта запись была опубликована 08.10.2019в 15:42. В рубриках: Общество.
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