Хабаровский край готовится отметить 81 год со дня основания. К праздничной дате подготовлена обширная программа культурных, спортивных и других развлекательных событий. Традиционно мероприятия пройдут во всех городах и районах.

Наиболее масштабные мероприятия будут организованы в столице региона 19-20 октября. Они будут проходить на трех крупных площадках города – арены «Ерофей», а также на территории набережной стадиона им. Ленина и парка им. Муравьева-Амурского. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, 19 октября праздничная программа откроется в 12.00 концертом на сцене набережной стадиона им. Ленина. Перед жителями края выступит ансамбль Песни и пляски, духового оркестра Восточного военного округа. Параллельно здесь же развернется полевая кухня, выставка военной техники, пройдут показательные выступления роты почетного караула.

В это же время в краевом парке им. Муравьева-Амурского возле Утеса откроется творческая площадка «27 рулит всем». Будут организованы мастер-классы, выставки копий произведений живописи, книжных изданий, интерактивные площадки, викторины и соревнования.

В 15.00 возле арены «Ерофей» начнется тематическая встреча «День русского хоккея». Для всех желающих проведут экскурсию по спортивному комплексу: покажут музей, раздевалки, ледозаливочную территорию, холлы. После этого состоится встреча с игроками СКА-Нефтяника. Одновременно будет проходить детский турнир по хоккею с мячом. Всем участникам экскурсии вручат билеты на первые домашние игры команды и брошюры о русском хоккее с автографами игроков. В 17.30 запланировано открытое массовое катание на льду. Бесплатные билеты можно будет получить в этот день в кассе.

Кроме того, 19 октября в Правительстве края состоится день открытых дверей. Для школьников, студентов и работающей молодежи проведут экскурсию в здание Белого дома. Чтобы попасть в группу, все желающие в возрасте от 14 до 25 лет могут оставить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru) через личный кабинет.

Еще больше мероприятий запланировано на 20 октября. Так, в 12.00 в краевом парке им. Муравьева-Амурского продолжится праздник «27 рулит всем». В 13.00 уже на стадионе им. Ленина пройдет торжественная церемония развертывания государственного флага Хабаровского края. После запланированы показательные выступления спортивных федераций, фитнес-клубов. В 13.00 также начнется семейная спортивная эстафета, а в 14.00 спортивный флешмоб – праздничный массовый забег. Для автолюбителей будет организована выставка ретро-автомобилей, современных машин и мотоциклов.

В арене «Ерофей» уже с 10.00 будут начнутся массовые катания на льду. Билеты также бесплатно будут выдавать в кассах. Расписание сеансов и наличие мест можно уточнить в спортивном комплексе. Там же в 15.00, как и днем ранее, пройдет День русского хоккея – с экскурсией и встречей с игроками СКА-Нефтяника.

Кроме того, 20 октября с 10.00 до 17.00 состоится день открытых дверей в краевых музеях и библиотеках. Бесплатно посетителей примет Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, Дальневосточный художественный музей, Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровская краевая детская библиотека им. Наволочкина.