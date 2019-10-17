Около тысячи мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет планируют открыть в детсадах Хабаровского края до 2021 года. Ясельные группы создают в рамках федерального нацпроекта «Демография».

— Почти за два года открыто 633 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В том числе в этом году – 314 мест. Наибольшее количество – в Хабаровске, Хабаровском и им. Лазо районах. Такие показатели достигнуты за счет строительства, реконструкции, капитального либо текущего ремонта, а также перепрофилирования групп. До 2021 года планируется открыть еще около тысячи мест, — рассказали в управлении общего и дополнительного образования минобрнауки края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Дополнительные места появились в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском, Охотском районах, а также в районе им. Лазо.

До конца года запланировано еще 195 мест для детей от 2 месяцев в четырех строящихся детских садах Хабаровска и пос. Дормидонтовка Вяземского района.