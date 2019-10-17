Специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО совместно со специалистами Хабаровской таможни задержали в речном пункте пропуска «Пассажирский» в личном багаже граждан КНР 21 кг лососевой икры.
Дальневосточный деликатес пытались вывезти в город Фуюань КНР в девяти тетрапаках под видом томатного сока. Краждане КНР пояснили, что не знали об истинном содержимом упаковок сока.
В настоящее время груз задержан и помещен на изолированное хранение, отобраны пробы для лабораторных исследований.
Возбуждено административное производство в отношении двух физических лиц, граждан КНР по части 2 ст. 16.1 КоАП РФ (Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного Союза).
Эта запись была опубликована 17.10.2019в 17:00. В рубриках: Сводка.
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