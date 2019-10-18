Одна из самых больших и титулованных танцевальных школ Дальнего Востока BUENAVISTA отмечает 13-летие! Отметить эту знаменательную дату хабаровский клуб решил в привычном для себя стиле: эффектно и с размахом. Поэтому 10 ноября в 17:00 в ночном клубе Velicano начнется зажигательная CubaParty, где участникиBuenaVistaвспомнят самые яркие моменты из жизни клуба.

История BUENAVISTA началась в 2006 году, когда будущий руководитель клуба Валерий Мельнийчук переехал в Хабаровск из Санкт-Петербурга. Валерий решил поделиться своим увлечением социальными танцами с хабаровчанами и открыл танцевальную школу. С тех пор Валерий остается бессменным тренером, вдохновителем и организатором различных мероприятий для BuenaVista.

За 13 лет клуб успел стать второй семьей для множества жителей Хабаровска самых разных возрастов и видов деятельности, но объединенных любовью к танцам, веселью и здоровому образу жизни. Участники клуба отмечают, что на занятиях в BuenaVistaони отвлекаются от всех переживаний и заряжаются позитивом. Кроме того, многие пары, познакомившиеся на тренировках, завели семьи. Так что в BuenaVistaподрастает новое поколение любителей танцев.

Однако клуб BuenaVista– это не только дружеская атмосфера, судьбоносные знакомства и отличный антистресс. Это также место, где простые люди добиваются великих свершений. С 2011 по 2016 гг. участниками клуба было установлено 6 рекордов России и 2 рекорда Гиннеса по парным танцам. В историю танцев вошли тысячи жителей Хабаровска, всего за несколько месяцев выучивших незнакомые движения ча-ча-ча, бачаты, меренге, свинга, сальсы-руэды и бачаты-руэды. Среди других достижений участников BuenaVista – призовые места на московских соревнованиях по бачате три года подряд: с 2010 по 2012 гг.

Повседневная жизнь клуба также полна ярких событий. Благодаря BuenaVistaв Хабаровске прошел первый бразильский карнавал, были организованы танцевальные вечеринки в парке и на набережной города, конкурсы по сальсе и бачате и даже чемпионат по метанию мобильных телефонов. Участники клуба также покорили жителей и гостей Хабаровска танцами на набережной Амура. Помимо этого, вот уже пять лет BuenaVistaзанимается организацией бесплатных зарядок для всех желающих на территории городских прудов.

Участники BuenaVistaнеоднократно становились лицами города. Они открывали сочинскую Олимпиаду в Хабаровске и принимали участие в съемках передач о Хабаровском крае, в том числе в шоу «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном.

Одним словом, BuenaVistaне раз доказал значимость подобных проектов для жителей Хабаровска и Дальнего Востока в целом. Ведь насыщенная культурная программа, постоянное общение и знакомство с новыми, интересными людьми, достижение удивительных высот в любимом деле позволяют гордиться не только собой, но и своим городом. Когда совсем рядом ждет столько захватывающих событий, уже не возникает желания покинуть родной край. И сейчас, когда так много людей переезжает с Дальнего Востока в другие регионы, особенно важно показать местным жителям, какой яркой может быть жизнь вокруг.

Валерий всегда рад видеть в своем клубе новые лица и к 13-летию BuenaVistaподготовил новый проект, который даст хабаровчанам еще больше возможностей для совершения личного танцевального подвига. Валерий уверен, что скоро рекордов станет еще больше, и к ним добавятся международные достижения. Первыми подробности узнают гости вечеринки CubaParty 10 ноября в 17:00 в ночном клубе Velicano.

Члены клуба и сам Валерий будут рады видеть гостей на своей вечеринке, однако количество мест ограничено, поэтому всем желающим попасть на CubaParty лучше заранее обзавестись билетами. Заказать их можно, написав Валерию в WhatsApp по номеру: +7-914-542-08-53. Стоимость билетов составляет 600 рублей.