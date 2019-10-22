22 октября 2019 года в 12.55 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Ким Ю Чена.

Оперативно прибывшие на место подразделения пожарной охраны установили, что происходит горение автомобильных покрышек и домашних вещей в подвале на площади порядка 15 кв.м. Незамедлительно были сформированы два звена газодымозащитной службы. Они были направлены на разведку и поиск внутри задымленного подъезда людей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сильное задымление осложняло работу пожарных. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев из задымленного подъезда с помощью индивидуальных спасательных устройств было спасено 10 человек.

В 13.07 (хбр) огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 15 кв. м, а в 13.54 (хбр) полностью ликвидировать.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 18 человек и 5 единиц техники.

Причины возгорания и виновный устанавливаются. По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку.