Хабаровский край присоединится к федеральному проекту «Плавание для всех». Она рассчитана на обучение детей дошкольного возраста, младших школьников и взрослых. Подготовка к внедрению программы ведется в субъектах РФ по поручению главы государства.
— Краевой центр входит в пятерку лидеров среди городов России по количеству бассейнов. И главное — они находятся в пешей доступности. Также есть профильный вуз – Дальневосточная государственная академия физической культуры, в которой работает отделение плавания. Это основной костяк будущих тренерских кадров, — отмечает президент краевой федерации плавания Сергей Донских. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
По его словам, аналогичный проект в регионе реализуется с 2011 года. Тогда стартовала программа «36 часов», которая работает и по сей день. За более чем 7 лет держаться на воде научились более 15 тысяч школьников начальных классов, что дало толчок к развитию плавания и спортивных достижений. В крае появились победители и призеры первенств России и Всероссийских соревнований.
Однако, программа «36 часов» охватывает только несколько бассейнов. Реализация федерального проекта «Плавание для всех» позволит охватить все бассейны города и края, а также привлечь в регион федеральные средства из фонда президентских грантов. В рамках проекта краевая федерация плавания планирует отремонтировать два школьных бассейна.
Эта запись была опубликована 25.10.2019в 13:08. В рубриках: Общество.
- Огнеборцы спасли 10 человек при пожаре в подвале пятиэтажки
- На Дальнем Востоке может быть выдано до 140 тысяч льготных ипотечных кредитов
- Островок Кубы в Хабаровске: танцевальный клуб BuenaVista устраивает CubaParty
- В детсадах края с начала года открыто более 300 мест в ясельных группах
- Повышение штрафных санкций повлияло на дисциплинированность владельцев маломерных судов