Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Открывая заседание, Юрий Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций в ТОР и свободный порт. «Результаты видны. Сегодня введены 258 объектов, инвесторами фактически проинвестировано 620 млрд рублей, создано более 40 тыс. рабочих мест. Всего проектов 1984. До конца года их будет 2 тыс. Объем инвестиций по соглашениям 3,9 трлн рублей, будет создано 155 тыс. рабочих мест», — заметил он.

Рассматривалась корректировка планов социального развития центров экономического роста ДФО. «По ряду объектов это связано с экономией бюджетных средств. Есть коррекция проектов в связи с увеличением сметной стоимости. Есть, к сожалению, ситуации, когда строительство объектов затягивается, или у проекта переносится срок начала реализации. Два примера – строительство онкологического диспансера в городе Комсомольск-на-Амуре и Камчатской краевой больницы. Пока это плохие истории. На эти объекты нужно обращать особое внимание, сделать все возможное, чтобы войти в утвержденный график», — подчеркнул вице-премьер.

Он акцентировал внимание присутствующих, что работа по развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. До 2021 года на эти цели из федерального бюджета в рамках единой субсидии будет выделено 95,7 млрд рублей. Определено 58 центров экономического роста, в которых проживает 81 процент численности населения Дальнего Востока. Уже построено 50 объектов: 2 больницы, 5 школ, 2 детских сада, 5 спортивных комплексов, 8 ФАПов, спортплощадки. В 43 учреждениях проведены капитальные ремонты, закуплено оборудование для 22 больниц и 44 техникумов.

«Предложения по корректировке планов представили 7 субъектов: Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская и Еврейская автономная области. Так, например в Республике Бурятия возникла экономия по 9 объектам на сумму 47,6 млн рублей. Благодаря этому мы предлагаем включить 6 новых мероприятий. В их числе–капитальный ремонт курортно-бальнеологической лечебницы «Нилова Пустынь», строительство спортивной юрты-зала с элементами борьбы в улусе ХургаОкинского района и в селе Саяны Окинского района, капитальный ремонт культурно-досугового центра «Жемчужина» в п. Селенгинска, а также спортивной школы в Муйском районе и капитальный ремонт детской республиканской клинической больницы», — заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Кроме того, Еврейской автономной области выделены средства на закупку 4 автобусов для улучшения транспортного сообщения и дополнительное финансирование на приобретение медицинского оборудования в областную больницу.

Также на подкомиссии рассматривались изменения параметра проекта ГК «Колмар» в ТОР «Южная Якутия» по строительству шахты и обогатительной фабрики «Инаглинская-2». «Проект меняется в сторону увеличения: инвестиции в проект вырастут с 22,8 млрд рублей до 44,1. Производственная мощность на данном этапе возрастает с 2,7 млн до 6 млн тонн обогащения угля в год. Будет создано больше рабочих мест», — заявил вице-премьер.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в ТОР «Южная Якутия» 15 резидентов реализуют проекты с объемом инвестиций более 110 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 7,5 тыс. рабочих мест. Якорным резидентом ТОР является ГК «Колмар». Запуск таких крупных предприятий, как ГОК «Денисовский», ГОК «Инаглинский», дает возможность развивать бизнес предприятиям МСП.

В заседании подкомиссии приняли участие:глава Республики Бурятия Алексей Цыденов,глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, представители федеральных министерств и ведомств, региональных властей.