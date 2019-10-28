VI Всероссийская Неделя сбережений стартует 31 октября во всех регионах страны. До 14 ноября под эгидой проекта по повышению финансовой грамотности населения состоится серия бесплатных лекций и семинаров, очных и онлайн-консультаций экспертов. Как отметили в министерстве финансов края, мероприятия Недели предназначены в первую очередь для взрослой аудитории. Главной темой масштабной акции станет цифровизация финансовых услуг и связанные с этим возможности и риски. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Сегодня использование цифровых финансовых сервисов становится неотъемлемой частью нашей жизни. Но совершая транзакции с помощью смартфона или компьютера, мало кто задумывается о рисках, которые могут возникнуть. Между тем потерять деньги можно буквально в один клик. Поэтому так важно разъяснить гражданам основы ответственного финансового поведения. Во время Недели сбережений будут обсуждаться такие темы, как: «Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики», «Личное финансовое планирование», «Основы финансовой безопасности», «Управление кредитной нагрузкой» и другие, — отметили в региональном Минфине.

Например, все желающие смогут принять участие в интерактивном онлайн-квесте по финансовой грамотности, который проводится в формате детективного расследования. Также у жителей региона есть возможность присоединиться к флешмобу «УМК — учиться может каждый». Для этого необходимо сфотографироваться с учебно-методическими пособиями по финансовой грамотности от Минфина России, разместить пост в любой социальной сети с хештегами #умк и #учитьсяможеткаждый. Победителей, которые получат сувениры от организаторов проекта, определят случайным образом. Также в рамках недели пройдет конкурс «Знай свои права», по итогам которого те, кто правильно ответит на вопросы теста, может стать обладателем «спецприза» от МГУ.