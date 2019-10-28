Пассажирская речная навигация завершилась в Хабаровском крае. На поддержку ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс», оказывающих транспортные услуги населению, из краевого бюджета было выделено свыше 126 млн рублей в виде субсидий. Во время 165 сезона перевозок по реке Амур, который продлился с 27 апреля по 27 октября, из-за сложной гидрологической обстановки производилась временная приостановка речных пассажирских маршрутов, менялось расписание и места бункеровки судов. Все экипажи отработали навигацию ответственно, жалоб от пассажиров не поступало, отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Несмотря на то, что навигация закрыта, возникла необходимость в дополнительной работе пунктов пропуска через государственную границу РФ «Хабаровск» и «Покровка». Срок закрытия перенесен на 31 октября. С завершением пассажирской навигации по реке Амур с отдаленными территориями края, не имеющими альтернативного транспортного сообщения, будет налажено авиасообщение, — сообщили в министерстве.

Так, с 4 ноября возобновляются рейсы по маршрутам «Хабаровск – Чегдомын – Хабаровск» и «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Хабаровск». Полеты будут выполняться на воздушных судах Л-410 до Чегдомына по вторникам и четвергам, до Богородского по понедельникам. В зависимости от тарифа стоимость полета до Чегдомына составит от 3500 до 5525 рублей, до Богородского от 3206 до 6412 рублей.

С 6 ноября на период осенней распутицы до момента обустройства и открытия официальных ледовых переправ по маршруту «Хабаровск – Новокуровка – Победа» авиакомпания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» по контракту с краевым минтрансом возобновляет регулярные пассажирские рейсы. Полеты вертолетом МИ-8 будут осуществляться по понедельникам и средам. Тариф до Новокуровки составит 1276 рублей, до Победы — 1915 рублей.