В Хабаровском крае в 2020 году увеличится количество получателей региональной доплаты к пенсии. Это связано с изменением отдельной величины прожиточного минимума для неработающего пенсионера, которая установлена законом Хабаровского края на весь 2020 год для расчета социальной выплаты. Ее размер составит 11799 рублей, что выше предыдущей величины на 904 рубля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в связи с увеличением данной величины, в 2020 году вырастет и количество получателей. Ожидается, что на доплату будут иметь право не менее 43 тыс. жителей региона. Сейчас средства ежемесячно получают 39,6 тыс. человек. Кроме того, изменится и средний размер выплаты. Он будет равен 3641,80 руб. вместо 2950,82 рублей в этом году.

Ранее Правительством края были внесены изменения в Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии. Теперь при определении размера социальной выплаты не учитываются суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, включая стоимость набора социальных услуг, а выплачиваются дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату.

Более подробную информацию можно узнать в центрах соцподдержки по месту жительства либо по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края – 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время)

Напомним, 1 апреля 2019 г. Президент Владимир Путин подписал закон № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», предусматривающий новый механизм определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и перерасчет социальных доплат к пенсии с 1 января 2019 г.