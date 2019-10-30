Гражданам, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, при исчислении земельного налога предоставляется налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади принадлежащего им участка. Если у гражданина несколько земельных участков, льгота будет предоставляться только по одному из них. А по какому, налогоплательщик должен выбрать сам и сообщить о своем выборе в налоговую инспекцию, подав соответствующее уведомление.

Обращаем внимание, что срок подачи такого уведомления изменен. Теперь представить уведомление нужно до 31 декабря года, за который исчисляется налог (а не до 1 ноября, как раньше).

При исчислении налога на имущество физических лиц многодетные семьи получили право на дополнительный вычет в размере стоимости 5 кв. метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. метров общей площади жилого дома, части дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Вычет по налогу на имущество предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Если у семьи в собственности есть и квартира, и комната, и жилой дом, вычет будет предоставлен при исчислении налога по каждому из этих видов недвижимости.

Указанные налоговые вычеты применяются при исчислении имущественных налогов за 2018 год. Причем предоставляется льгота автоматически на основании сведений, имеющихся в распоряжении у налоговой службы.

Если в инспекции нет информации о том, что семья имеет статус многодетной, налогоплательщик может предоставить заявление на предоставлении льготы в любую инспекцию или МФЦ.

По вопросу предоставления льгот можно задать вопрос оператору контакт — центра ФНС России по бесплатному номеру 8-800-222-22-22.