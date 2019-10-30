Новые скверы, парки, места для прогулок появились в Хабаровском крае благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Реализация проекта в 2019 году уже завершается, подрядчикам осталось выполнить работы на 34 объектах.

Реализацию проекта сегодня обсудили на совещании в правительстве края, которое провел губернатор Сергей Фургал.

— Участниками регионального проекта в 2019 году стали 39 муниципальных образований. Всего на благоустройство территорий из бюджетов различных уровней направлено около 434 млн рублей. Работы до конца года должны быть завершены на 131 объекте. Введены 97. Мы внимательно следим за теми территориями, которые по разным причинам срывают сроки. Так, в Амурске и Эльбане из-за большого числа заказов, подрядчики не вышли на объекты вовремя, — отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

О причинах несвоевременного выполнения работ губернатору доложили главы районов. В некоторых территориях возникли сложности при закупке строительных материалов и организации их поставки. Тем не менее, по информации глав муниципальных образований, по всем объектам сроки удалось наверстать. Полностью завершить благоустройство и общестроительные работы планируется в конце ноября. При этом в уже реализованных проектах недочеты выявляют общественники. Такой случай произошел в этом году в селе Тополево. Губернатор края намерен лично осмотреть несколько объектов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

— Мы не должны забывать, что благодаря этой программе улучшаются условия жизни наших жителей. Очень важно получать обратную связь и понимать, где мы можем внести корректировки. При этом темпы реализации проекта ни в коем случае снижать нельзя. Если мы не освоим выделенные средства в этом году, то в следующем из федерального центра получим меньше, — подчеркнул Сергей Фургал.

По словам губернатора края, более пристальное внимание также необходимо обратить на дворовые территории, в которых годами не ремонтируются проезды, не проводится благоустройство и отсутствует освещение.

В рамках нацпроекта на эти цели также выделяются средства. Так, в этом году планируется реализовать 88 проектов благоустройства дворовых территорий. Однако, нуждающимися в таких работах в крае признано более 3 тысяч дворов.

Напомним, что нацпроект по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий реализуется в рамках «майского» указа главы государства. На 2019 год около 50 млрд рублей на эти цели получили 85 субъектов РФ.