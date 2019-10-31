С 5 ноября 2019 года газоснабжающие организации прекратят поставки газа в баллонах населению на территории Хабаровского края, сообщает депутат Госдумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Уведомления о прекращении поставок газа в баллонах населению получили практически все муниципальные районы Хабаровского края. Кроме того, компания также закрывает все промежуточные склады хранения, которые были созданы для обеспечения газом населения. Теперь заправить баллон можно будет всего лишь в трех населенных пунктах по всему Хабаровскому краю – в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровске.

— Не у всех есть возможность ехать за десятки километров для того, чтобы самостоятельно заправить или приобрести баллоны. Если не будет газа, то граждане будут вынуждены использовать в большем объеме электричество, что даст дополнительную нагрузку на электрические сети. Это может привести к аварийным ситуациям на территории отдельных населенных пунктов, где имеются проблемы с локальной энергетикой, — сообщил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Эта волнующая тема в очередной раз была поднята в ходе рабочих поездок депутата Госдумы по Николаевскому, Ульчскому, Хабаровскому и другим районам. В частности, для жителей Ульчского района проблема с поставками газа на сегодняшний день является одной из самых волнующих.

В свою очередь представители газоснабжающей организации сообщили, что причиной прекращения предоставления услуги стало «отсутствие технико-экономической возможности». При этом есть информация о том, что долг края за природный газ составляет порядка 700 млн. рублей, за газ в баллонах около 53 млн. И в частности, кроме 53 миллионов рублей, есть также информация, что долг в еще 200 миллионов рублей является спорным.

— К тому же, в планах у Правительства края создать краевое предприятие «Крайгаз». И действующая на сегодняшний день газоснабжающая организация в курсе об этом. Таким образом, учитывая долги перед компанией и информацию о создании новой краевой организации, конструктивного диалога с действующей организацией уже может не получится. Поэтому, в решении текущей ситуации необходимо участие Губернатора, — сообщил Борис Гладких.

Главная проблема в том, что сегодня газоснабжающей организации неоткуда брать выпадающие расходы, связанные с поставкой газа в баллонах, подчеркивает также парламентарий. Для населения цена одна, закупочная другая. И независимо от того, будет ли дальше коммерческая организация заниматься этим вопросом или же будет создана краевая компания, все равно вопрос затратной составляющей на балансовый газ так или иначе будет открыт. Его все равно придется покупать и все равно будут затраты, которые не покрываются за счет тех средств, которые платит население.

В настоящее время отдельные главы муниципальных районов Хабаровского края намерены обратиться по этому вопросу в прокуратуру и ФАС.